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Судью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футбола
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  • Моя Москва.онлайн1:10
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  • Москва 240:42
Обвиняемых решили проверить на полиграфе после ситуации на футбольном матче «Спартак-Сочи». Казарцев назначил неправильное пенальти, а Еськов не отменил его вовремя.В источнике
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С чего всё начиналось
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Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.
Спорт-Экспресс 28 августа в 11:28
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Газизов: «Согласен с тем, что где-то судейство Еськова было неквалифицированным»

Sport24.ru вчера в 14:41 
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Газизов высказался об арбитре Еськове, не прошедшем проверку на полиграфе

Чемпионат вчера в 14:10
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Лидерство «Спартака», детали трансфера Миранчука, проверка Еськова на полиграфе

Спорт-Экспресс вчера в 14:30
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