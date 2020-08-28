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Судью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футбола
Bookmaker-ratings.ru
  • Моя Москва.онлайн1:10
  • Мой Брянск0:41
  • Москва 240:42
Недавно появилась информация о том, что футбольный судья Алексей Еськов может быть пожизненно отстранен от своей должности. Новость передает информационное издание "Спорт-Экспресс". Согласно информации источника, арбитр не прошел тестирование на детекторе лжи.В источнике
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С чего всё начиналось
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Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.
Спорт-Экспресс вчера в 11:28
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Газизов: «Согласен с тем, что где-то судейство Еськова было неквалифицированным»

Sport24.ru 14:41 
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Газизов высказался об арбитре Еськове, не прошедшем проверку на полиграфе

Чемпионат 14:10
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Газизов прокомментировал слухи о том, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе

RT на русском 15:58
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