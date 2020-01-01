Судью Еськова допрашивали пять часов по матчу «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал ассистентом главного судьи Василия Казарцева на VAR на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), прошёл проверку на полиграфе. По информации источника, Еськов проходил проверку в течение пяти часов.