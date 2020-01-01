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Судью Еськова допрашивали пять часов по матчу «Спартака»
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Арбитр Алексей Еськов, который работал ассистентом главного судьи Василия Казарцева на VAR на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), прошёл проверку на полиграфе. По информации источника, Еськов проходил проверку в течение пяти часов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сколько длилась проверка судьи Казарцева? Что показал детектор лжи?

Арбитр российской премьер-лиги Василий Казарцев вчера, 12 августа, в течение примерно шести часов проходил проверку на полиграфе, которая завершилась во второй половине среды.
Спорт-Экспресс 13 августа в 06:30
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Еськова допрашивали на полиграфе пять часов

Футбол России 13 августа в 11:45
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Еськова 5 часов проверяли на полиграфе. Результат проверки Казарцева – завтра

Sports.ru 13 августа в 11:49
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Арбитра скандального матча «Спартака» Еськова допрашивали на полиграфе 5 часов

BetOn 13 августа в 11:39
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