Судью Еськова допрашивали пять часов по матчу «Спартака»
Арбитр Алексей Еськов, который работал ассистентом главного судьи Василия Казарцева на VAR на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), прошёл проверку на полиграфе. По информации источника, Еськов проходил проверку в течение пяти часов.В источнике
С чего всё начиналось
Арбитр российской премьер-лиги Василий Казарцев вчера, 12 августа, в течение примерно шести часов проходил проверку на полиграфе, которая завершилась во второй половине среды.
Футбол России 13 августа в 11:45
Sports.ru 13 августа в 11:49