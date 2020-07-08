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Судью на матч «Ростова» с «Уфой» заменили из-за коронавируса
Футбол России
  • Телеканал 360°1:03
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о замене арбитра на матч 27-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" – "Уфа".В источнике
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РФС заменил четвертого арбитра на матче «Ростов» – «Уфа» из-за коронавируса

Советский спорт 08:43
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У судьи Чистякова выявлен коронавирус. Резервным арбитром на игре «Ростов» – «Уфа» будет Сельдяков

Sports.ru 08:25
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РФС заменил резервного арбитра матча «Ростов» – «Уфа» из-за коронавируса

РИА Новости 08:24
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