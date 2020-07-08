Судью на матч «Ростова» с «Уфой» заменили из-за коронавируса

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о замене арбитра на матч 27-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" – "Уфа".