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Георгий Сулаквелидзе покинул московское «Динамо»
Тульский футбол
  • Тульский футбол
Полузащитник Георгий Сулаквелидзе покинул московское «Динамо». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.В источнике
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Сулаквелидзе покидает московское «Динамо»

Soccer.ru 09:22 
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Георгий Сулаквелидзе покинул московское «Динамо»

Футбол на Куличках 08:55
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Экс-полузащитник «Арсенала‑м» расторг контракт с «Динамо»

Тульский футбол 08:50
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