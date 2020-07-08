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Сулейманов назвал старинным футбол «Локомотива» при Сёмине
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  • Sports.ru
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  • Спорт день за днем
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил методы работы Юрия Сёмина и Марко Николича.В источнике
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20-летний игрок «Локомотива» описал «старинный» футбол Семина

Lenta.ru 06:02
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Сулейманов сказал, что Семин, в отличие от Николича, практиковал «старинный» и более жесткий футбол

Спорт день за днем 05:36
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Сулейманов назвал старинным футбол «Локомотива» при Сёмине

Metaratings 04:20
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