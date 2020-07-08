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MetaratingsMetaratings
Сулейманов назвал старинным футбол «Локомотива» при Сёмине
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил методы работы Юрия Сёмина и Марко Николича.В источнике
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Сулейманов назвал старинным футбол «Локомотива» при Сёмине

Metaratings 04:20
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Нападающий «Локомотива» подверг критике игру команды при Семине

Газета.Ru 03:38
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Тимур Сулейманов — о Николиче: у Сёмина футбол был более старинный

Чемпионат 03:14
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