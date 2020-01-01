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Сульшер: Б. Фернандеш напоминает мне Скоулза
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил полузащитника команды Бруну Фернандеша с легендарным игроком «красных дьяволов» Полом Скоулзом.В источнике
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Оле-Гуннар Сульшер: Своей игрой Фернандеш напоминает мне Скоулза

47-регион.ру 06:04 
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Сульшер: «Фернандеш напоминает мне Скоулза»

Евро-футбол.ру 05:23
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Сульшер: «Фернандеш напоминает мне Скоулза»

Бомбардир.ру 05:06
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