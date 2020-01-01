НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Брюгге»Возобновились матчи футбольной Лиги ЕвропыСульшер: Рашфорд может пропустить Евро-2020Олег Саленко: «Тренер „Аталанты“ видит в Малиновском „джокера“, который способен усилить игру команды по ходу матча»Рашид Рахимов: «„Арсенал“ стал слабее по сравнению с двумя прошлыми сезонами»ГлавноеЛыжник Большунов возглавил зачет «Ски Тура» после победы в марафоне«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол ОвечкинаНорвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлонуКими Райкконен лидирует во второй день тестовАлександр Самедов — о том, кто помог ему попасть на игры «Спартака»RT на русскомСульшер: МЮ мечтает выиграть Лигу ЕвропыMetaratings6MetaratingsSports.ruФутбол РоссииЕвро-футбол.руRT на русскомГазета.RuГлавный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Брюгге» заявил о желании команды выиграть турнир.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сульшер: «Доволен игрой „МЮ“, но мы можем ещё лучше»Евро-футбол.ру 00:10Оле-Гуннар Сульшер: Довольны матчем с «Брюгге», но знаем, что можем играть лучшеСоветский спорт вчера в 23:26 Сульшер: доволен игрой «Манчестер Юнайтед», но знаю, что можем играть лучшеЧемпионат вчера в 18:47рекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Брюгге»Возобновились матчи футбольной Лиги ЕвропыСульшер: Рашфорд может пропустить Евро-2020Олег Саленко: «Тренер „Аталанты“ видит в Малиновском „джокера“, который способен усилить игру команды по ходу матча»Рашид Рахимов: «„Арсенал“ стал слабее по сравнению с двумя прошлыми сезонами»ГлавноеЛыжник Большунов возглавил зачет «Ски Тура» после победы в марафоне«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол ОвечкинаНорвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлонуКими Райкконен лидирует во второй день тестовАлександр Самедов — о том, кто помог ему попасть на игры «Спартака»Новости