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Сульшер: МЮ мечтает выиграть Лигу Европы

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Брюгге» заявил о желании команды выиграть турнир.