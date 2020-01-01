НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Брюгге»Копенгаген — Селтик 1:1Рэшфорд может пропустить ЕВРО-2020 из-за травмыНа что ставить в матче Байер – Порту? Советы экспертовАндрей Аршавин: «Голкипер „Манчестер Юнайтед“ совершил детскую ошибку в матче с „Брюгге“»ГлавноеНорвежский лыжник заявил, что Большунову в масс-старте помог снегоходОвечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую сериюНазван состав сборной России на эстафетные гонки ЧМ по биатлону«Рубин» хочет подписать Шатова свободным агентом летом«Динамо» перед встречей со «Спартаком» разгромило минское «Динамо»RT на русскомСульшер: МЮ мечтает выиграть Лигу ЕвропыMetaratings9MetaratingsSports.ruFootballHDФутбол РоссииЕвро-футбол.руUA-ФутболМатч ТВRT на русскомГазета.RuГлавный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Брюгге» заявил о желании команды выиграть турнир.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сульшер посетовал на необычность мяча в матче с «Брюгге»Чемпионат 03:29Сульшер: «Доволен игрой „МЮ“, но мы можем ещё лучше»Евро-футбол.ру 00:10Оле-Гуннар Сульшер: Довольны матчем с «Брюгге», но знаем, что можем играть лучшеСоветский спорт вчера в 23:26 рекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Брюгге»Копенгаген — Селтик 1:1Рэшфорд может пропустить ЕВРО-2020 из-за травмыНа что ставить в матче Байер – Порту? Советы экспертовАндрей Аршавин: «Голкипер „Манчестер Юнайтед“ совершил детскую ошибку в матче с „Брюгге“»ГлавноеНорвежский лыжник заявил, что Большунову в масс-старте помог снегоходОвечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую сериюНазван состав сборной России на эстафетные гонки ЧМ по биатлону«Рубин» хочет подписать Шатова свободным агентом летом«Динамо» перед встречей со «Спартаком» разгромило минское «Динамо»Новости