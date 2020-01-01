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Сульшер: МЮ мечтает выиграть Лигу Европы
Metaratings
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Брюгге» заявил о желании команды выиграть турнир.В источнике
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Сульшер: доволен игрой «Манчестер Юнайтед», но знаю, что можем играть лучше

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Сульшер: «Поле, мяч и погода не способствовали игре в футбол»

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Сульшер после 1:1 с «Брюгге»: «Матч прошел в непростых условиях. „МЮ“ может играть лучше»

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