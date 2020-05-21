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Сульшер: «Предпочту дыру в составе мудаку в команде»
Sports.ru
  • Sports.ru
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что доволен личностью каждого игрока команды.В источнике
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Оле-Гуннар Сульшер: «Предпочту дыру в составе мудаку. Сейчас в команде нет ни одного гнилого яблока»

Sports.ru 02:43
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Сульшер: «Предпочту дыру в составе мудаку в команде»

Sport24.ru 02:13 
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