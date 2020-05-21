НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Сульшер: «Предпочту дыру в составе мудаку в команде»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • UA-Футбол
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что доволен личностью каждого игрока команды.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Уле-Гуннар Сульшер: «Лучше в команде иметь дыру, нежели придурка»

Матч ТВ 04:46
alt

Уле-Гуннар Сульшер: «Лучше в команде иметь дыру, нежели придурка»

Sportbox.RU 04:46
alt

Сульшер: «Предпочту дыру в составе, чем м**ака»

Soccer.ru 04:05 
реклама
Главное
Новости