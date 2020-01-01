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Сульшер: «Санчес вернётся в „МЮ“ и докажет, что все были неправы»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Soccer.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • ua.Tribuna.com
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что после окончания аренды в «Интере» Алексис Санчес вернётся в клуб.В источнике
Подробнее о событии
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Сульшер: «Санчес вернётся в МЮ летом и докажет, что вы все ошибались»

Soccer.ru 12:50 
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Сульшер: летом Санчес вернётся в «МЮ» и докажет, что все ошибались насчёт него

Чемпионат 12:42
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Сульшер объяснил отсутствие зимних новичков в МЮ

FAPL.ru 06:00
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