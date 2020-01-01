НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛВ Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль», Кузнецов набрал 1 очкоЕвро-футбол.руСульшер: «Санчес вернётся в „МЮ“ и докажет, что все были неправы»Матч ТВ6Матч ТВSoccer.ruSoccernews.ruГазета.Ruua.Tribuna.comFootboom.comГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что после окончания аренды в «Интере» Алексис Санчес вернётся в клуб.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сульшер: «Санчес вернётся в МЮ летом и докажет, что вы все ошибались»Soccer.ru 12:50 Сульшер: летом Санчес вернётся в «МЮ» и докажет, что все ошибались насчёт негоЧемпионат 12:42Сульшер объяснил отсутствие зимних новичков в МЮFAPL.ru 06:00ГлавноеКокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛВ Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль», Кузнецов набрал 1 очкоНовости