Сульшер взял вину на себя за поражение от «Бернли»

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер взял вину на себя за домашнее поражение 0:2 от "Бернли", призвав дать ему время на создание команды. В источнике