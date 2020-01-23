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Сульшер взял вину на себя за поражение от «Бернли»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Footboom.com
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер взял вину на себя за домашнее поражение 0:2 от "Бернли", призвав дать ему время на создание команды.В источнике
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