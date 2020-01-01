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Сульшер: хорошо, что VAR не было, когда я играл
ГЛАС.RU
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  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
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„Челси“ не повезло с двумя голами, отменёнными из-за VAR: судьи приняли верные, но пограничные решения.В источнике
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«К счастью, в мое время ВАР не было». Сульшер прокомментировал игру с «Челси»

Футбол России 00:40
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Сульшер: «К счастью, когда я играл, не было VAR»

Soccer.ru 00:22 
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Сульшер: хорошо, что VAR не было, когда я играл

Чемпионат вчера в 21:53
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