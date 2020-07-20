НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Сити»«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии«Манчестер Юнайтед» - «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии – 19 июля 2020Гвардиола объяснил поражение от «Арсенала» в полуфинале Кубка АнглииШоу не поможет «МЮ» в полуфинале Кубка Англии против «Челси»Главное«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболуФигуристка Александровская погибла в Москве«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболуХэмилтон хочет, чтобы все пилоты «Формулы-1» встали на одно коленоФигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» БенавидесаГЛАС.RUСульшер: перед игрой «Челси» отдыхал на 48 часов больше насSports.ru3Sports.ruГазета.RuUA-ФутболХочу напомнить, что «Челси» отдыхал на двое суток больше нас. Прошлый матч мы провели 17 июля против «Кристал Пэлас», а «Челси» играл 15 июля против «Норвича».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сульшер — после 1:3 с «Челси»: соперник отдыхал на 48 часов больше перед матчем. Это фактЧемпионат 03:53Тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован поражением в полуфинале Кубка АнглииГазета.Ru 01:44Тренер «МЮ» о поражении в полуфинале Кубка Англии: мы очень разочарованыРИА Новости 00:35рекламаЕщё по темеДубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Сити»«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии«Манчестер Юнайтед» - «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии – 19 июля 2020Гвардиола объяснил поражение от «Арсенала» в полуфинале Кубка АнглииШоу не поможет «МЮ» в полуфинале Кубка Англии против «Челси»Главное«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболуФигуристка Александровская погибла в Москве«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболуХэмилтон хочет, чтобы все пилоты «Формулы-1» встали на одно коленоФигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» БенавидесаНовости