Сульшер: перед игрой «Челси» отдыхал на 48 часов больше нас

Хочу напомнить, что «Челси» отдыхал на двое суток больше нас. Прошлый матч мы провели 17 июля против «Кристал Пэлас», а «Челси» играл 15 июля против «Норвича». В источнике