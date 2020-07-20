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Сульшер: перед игрой «Челси» отдыхал на 48 часов больше нас
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • UA-Футбол
Хочу напомнить, что «Челси» отдыхал на двое суток больше нас. Прошлый матч мы провели 17 июля против «Кристал Пэлас», а «Челси» играл 15 июля против «Норвича».В источнике
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Сульшер — после 1:3 с «Челси»: соперник отдыхал на 48 часов больше перед матчем. Это факт

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Тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован поражением в полуфинале Кубка Англии

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