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«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года. Об этом сообщил генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта.В источнике
Подробнее о событии
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Сульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»

Матч ТВ 20:55
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Алексис Санчес подпишет трехлетний контракт с «Интером»

Спорт-Экспресс 19:04
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Сульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»

Sportbox.RU 20:55
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