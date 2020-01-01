НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГазизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперед в серии до трех побед«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом УруновымSportbox.RUСульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»ODDS.ru7ODDS.ruSports.ruFootballHDSportbox.RUГазета.RuЕвро-футбол.руSoccernews.ruГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил уход из команды нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец станет полноправным игроком «Интера».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сульшер подтвердил уход Санчеса из «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.ру 01:24Пол Скоулз: «Хорошо, что „МЮ“ удалось избавиться от Санчеса»Матч ТВ 01:58Пол Скоулз: «Хорошо, что „МЮ“ удалось избавиться от Санчеса»Sportbox.RU 01:58рекламаГлавноеГазизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперед в серии до трех побед«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом УруновымНовости