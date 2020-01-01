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Сульшер: предпочту дыру в составе, нежели придурка в команде
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о роли личности в своей команде.В источнике
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Сульшер: «Сейчас в „Манчестер Юнайтед“ нет ни одного гнилого яблока»

Sport.ru 05:59
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Уле-Гуннар Сульшер: «Лучше в команде иметь дыру, нежели придурка»

Sportbox.RU 04:46
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Уле-Гуннар Сульшер: «Лучше в команде иметь дыру, нежели придурка»

Матч ТВ 04:46
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