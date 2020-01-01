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Сульшер: МЮ мечтает выиграть Лигу Европы
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Брюгге» заявил о желании команды выиграть турнир.В источнике
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Сульшер посетовал на необычность мяча в матче с «Брюгге»

Чемпионат 03:29
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Сульшер: «Доволен игрой „МЮ“, но мы можем ещё лучше»

Евро-футбол.ру 00:10
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Оле-Гуннар Сульшер: Довольны матчем с «Брюгге», но знаем, что можем играть лучше

Советский спорт вчера в 23:26 
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