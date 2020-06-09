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Сульшер высказался о трансферах командной «химии»
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о трансферах и о тактике подбора игроков.В источнике
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Сульшер высказался о трансферах командной «химии»

Газета.Ru 22:42
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Уле-Гуннар Сульшер — о трансферах: одно гнилое яблоко в корзине испортит остальные

Чемпионат 16:22
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Сульшер не будет покупать «гнилых яблок»

FAPL.ru 15:00
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