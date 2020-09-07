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Сумма отступных в контракте футболиста ЦСКА Влашича составляет €35 млн
Газета.Ru
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Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о сумме отступных, которые прописаны в контракте его сына.В источнике
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Подробнее о событии
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Отец Влашича рассказал, за сколько ЦСКА продаст футболиста

Sport.ru 09:44
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Отец Влашича: «ЦСКА отпустит Николу только за 35 миллионов евро»

Матч ТВ 09:19
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Отец Влашича: продажа Николы возможна только при выплате отступных € 35 млн

Чемпионат 08:49
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