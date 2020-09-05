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«Барселона» заплатит «Лиону» за Депая 25 миллионов евро
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"Барселона" подпишет нападающего "Лиона" Мемфиса Депая. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.В источнике
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«Барселона» заплатит «Лиону» за Депая 25 миллионов евро

Футбол России 11:33
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СМИ: «Барселона» подпишет Депая у «Лиона» за 25 миллионов евро

Матч ТВ 11:21
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Сумма трансфера Депая в «Барселону» составит € 25 млн

Чемпионат 10:42
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