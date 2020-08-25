Суперкубок УЕФА в Будапеште пройдет при 30% зрителей на стадионе
Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште пройдет при ограниченном количестве зрителей. Отмечается, что трибуны будут заполнены не более, чем на 30% от полной вместимости.В источнике Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах.РИА Новости09:07