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Суперкубок УЕФА в Будапеште пройдет при 30% зрителей на стадионе
Нева Спорт
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Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште пройдет при ограниченном количестве зрителей. Отмечается, что трибуны будут заполнены не более, чем на 30% от полной вместимости.В источнике
Александер Чеферин
словенский юрист
Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах.РИА Новости09:07
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