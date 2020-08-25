Суперкубок УЕФА в Будапеште пройдет при 30% зрителей на стадионе

Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште пройдет при ограниченном количестве зрителей. Отмечается, что трибуны будут заполнены не более, чем на 30% от полной вместимости.