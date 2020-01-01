НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЭкс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»Болельщики «Динамо» назвали назначение Луческо «плевком» в их глазаБлохин 10 раз сказал слово «плевок», оценивая назначение Луческу в киевское «Динамо»Луческу возглавил киевское «Динамо»Спиридон и Михайлов войдут в тренерский штаб Луческу в ДинамоГлавноеЧто говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов«Локомотив» ответил «Спартаку» по поводу возможного взлома в TwitterМатч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августаФедун обозначил цели «Спартака» на следующий сезонСын Зидана покинет «Реал», Лунин вернется в клуб из арендыProstoProSportСуркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»Metaratings8MetaratingsSports.ruFootballHDSoccernews.ruЕвро-футбол.руRT на русскомКП - Украинаua.Tribuna.comПрезидент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил фанатам клуба на их претензии после назначения Мирча Луческу.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Суркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»ProstoProSport 02:42 Суркис: я в «Динамо» вбахал полтора миллиарда. Давать советы со стороны может каждыйФутбол России 01:37Суркис жестко ответил фанатам «Динамо», которые выступили против назначения Луческу на пост тренера командыSoccernews.ru вчера в 18:28рекламаЕщё по темеЭкс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»Болельщики «Динамо» назвали назначение Луческо «плевком» в их глазаБлохин 10 раз сказал слово «плевок», оценивая назначение Луческу в киевское «Динамо»Луческу возглавил киевское «Динамо»Спиридон и Михайлов войдут в тренерский штаб Луческу в ДинамоГлавноеЧто говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов«Локомотив» ответил «Спартаку» по поводу возможного взлома в TwitterМатч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августаФедун обозначил цели «Спартака» на следующий сезонСын Зидана покинет «Реал», Лунин вернется в клуб из арендыНовости