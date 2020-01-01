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Суркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил фанатам клуба на их претензии после назначения Мирча Луческу.В источнике
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Суркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»

ProstoProSport 02:42 
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Суркис: я в «Динамо» вбахал полтора миллиарда. Давать советы со стороны может каждый

Футбол России 01:37
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Суркис жестко ответил фанатам «Динамо», которые выступили против назначения Луческу на пост тренера команды

Soccernews.ru вчера в 18:28
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