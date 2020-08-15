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Свечников получил травму в матче «Каролины» с «Бостоном»
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Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников получил травму в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз".В источнике
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