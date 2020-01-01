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Свободный агент Гетце рассказал о своих планах
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Марио Гетце отметил, что намерен выступать за клуб, который будет претендовать на победу в Лиге чемпионов.В источнике
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Свободный агент Гетце рассказал о своих планах

Матч ТВ вчера в 22:49
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Свободный агент Гетце рассказал о своих планах

Sportbox.RU вчера в 22:49
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