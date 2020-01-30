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Роналду первым набрал 200 млн подписчиков в Instagram
OvideO.ru
  • Пятый канал0:35
Футболист итальянского «Ювевнтуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым, кто набрал 200 млн подписчиков в социальной сети Instagram.В источнике
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