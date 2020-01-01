Сын Черчесова стал игроком «Олимпа»

ФК "Олимп", выступающий в ПФЛ, подписал контракт с вратарем Станиславом Черчесовым-младшим, сообщает сайт клуба. 24-летний Черчесов ранее выступал за молодежки "Амкара" и "Динамо", австрийский "Ваккер", "Черноморец" и "Балтику".