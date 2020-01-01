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Сын Черчесова стал игроком «Олимпа»
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ФК "Олимп", выступающий в ПФЛ, подписал контракт с вратарем Станиславом Черчесовым-младшим, сообщает сайт клуба. 24-летний Черчесов ранее выступал за молодежки "Амкара" и "Динамо", австрийский "Ваккер", "Черноморец" и "Балтику".В источнике
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