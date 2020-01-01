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Сын Пеле рассказал о состоянии легендарного бразильца
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Эдиньо, сын бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца.В источнике
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Подробнее о событии
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«Пеле не выходит из дома». Сын Короля футбола рассказал о состоянии отца

Спорт-Экспресс 02:25
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Король Пеле уже не может самостоятельно передвигаться. И очень стесняется своего положения

Чемпионат вчера в 16:00
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Сын о Пеле: «Король не может нормально ходить, стал затворником, у него что-то вроде депрессии»

Sports.ru вчера в 13:45
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