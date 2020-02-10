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Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома
Газета.Ru
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Эдсон Шолби Насименту, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, рассказал о проблемах со здоровьем своего отца.В источнике
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Король Пеле уже не может самостоятельно передвигаться. И очень стесняется своего положения

Чемпионат вчера в 16:00
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Сын о Пеле: «Король не может нормально ходить, стал затворником, у него что-то вроде депрессии»

Sports.ru вчера в 13:45
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Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Sportbox.RU вчера в 13:19
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