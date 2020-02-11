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Сын Пеле рассказал о состоянии легендарного бразильца
Спорт день за днем
  • Телеканал 360°0:12
Эдиньо, сын бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца.В источнике
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Король стал затворником

Российская газета вчера в 11:32
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«Пеле не выходит из дома». Сын Короля футбола рассказал о состоянии отца

Спорт-Экспресс вчера в 02:25
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Король Пеле уже не может самостоятельно передвигаться. И очень стесняется своего положения

Чемпионат 10 февраля в 16:00
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