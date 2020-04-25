Сын президента тульского «Арсенала» Аджоева стал руководителем «Твери»
Мамука Аджоев, сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева, назначен на должность руководителя ФК «Тверь», о создании которого стало известно в начале апреля.В источнике
С чего всё начиналось
Президентом футбольного клуба, название которого выбирали голосованием в интернете, стал Мамука Гурамович Аджоев. Мамука Аджоев старший сын руководителя тульского футбольного клуба «Арсенал», который выступает в Российской Премьер-Лиге.