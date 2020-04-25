НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Сын президента тульского «Арсенала» Аджоева стал руководителем «Твери»
Tverigrad.ru
  • Tverigrad.ru
  • Tverisport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Тульский футбол
  • Soccernews.ru
  • Tvtver.ru
Мамука Аджоев, сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева, назначен на должность руководителя ФК «Тверь», о создании которого стало известно в начале апреля.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Президентом футбольного клуба «Тверь» стал сын руководителя тульского «Арсенала»

Президентом футбольного клуба, название которого выбирали голосованием в интернете, стал Мамука Гурамович Аджоев. Мамука Аджоев старший сын руководителя тульского футбольного клуба «Арсенал», который выступает в Российской Премьер-Лиге.
Tverisport.ru 08:16
Подробнее о событии
alt

Сын Гурама Аджоева назначен на должность руководителя «Твери», созданной в начале месяца

Футбол России 15:08
alt

Сын президента тульского «Арсенала» Аджоева стал руководителем «Твери»

Чемпионат 13:56
alt

Сын Аджоева стал президентом новообразованного клуба «Тверь»

Sport24.ru 13:14 
реклама
Главное
Новости