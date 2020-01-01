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Тренировки «Локомотива» проводит Пашинин
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Московский "Локомотив" с 22 мая приступил к тренировочному процессу под руководством ассистента главного тренера Олега Пашинина.В источнике
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Стало известно, под чьим руководством «Локомотив» возобновил тренировки

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Сёмин больше не проводит тренировки «Локомотива», его заменяет Пашинин

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