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Сёмин: если тренер нужен, значит, контракт продлят
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к возможному продлению контракта с клубом.В источнике
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Сёмин — о ситуации с контрактом: не хочу продавать себя

Чемпионат 11:36
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Семин - о продлении контракта с «Локо»: продавать себя не хочу

Футбол России 08:26
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Сёмин: «Когда у тренера что-то не получается, нужно ему в чём-то помочь»

Евро-футбол.ру 07:40
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