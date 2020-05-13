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«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия Семина
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Московский футбольный клуб "Локомотив" в ближайшее время объявит об уходе с поста главного тренера Юрия Семина, об этом сообщил спортивный телекомментатор Нобель Арустамян.В источнике
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Юрий Семин – о возможном уходе из «Локомотива»: Звоните генеральному директору

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В «Локомотиве» отреагировали на информацию о скором уходе Семина

Sportbox.RU 11:20
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Кажется, Семин все-таки покидает «Локомотив». Ему не дадут доработать даже до конца сезона

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