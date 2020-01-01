НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Наша версияНаша версия
Юрий Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Piter.tv0:20
В прессе появилась информация о возможном новом месте работы экс-наставника московского «Локомотива» Юрия Семина. 73-летний специалист 31 мая официально покинул клуб, уступив пост главного тренера Марко Николичу. По данным СМИ, он может возглавить тульский «Арсенал».В источнике
7
С чего всё начиналось
alt

В следующем сезоне Семин может возглавить тульский «Арсенал»

Как стало известно «СЭ», Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал». 31 мая у 73-летнего специалиста закончился контракт с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 05:36
Подробнее о событии
alt

Семин может возглавить «Арсенал»

Спорт день за днем 06:40
alt

СМИ: В следующем сезоне тульский «Арсенал» может возглавить Юрий Сёмин

ГТРК Тула 06:34 
alt

Сёмин в следующем сезоне может возглавить «Арсенал»

Sport.ru 06:29
реклама
Главное
Новости