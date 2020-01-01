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Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»
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Источник сообщает, что экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".В источнике
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СМИ: В следующем сезоне тульский «Арсенал» может возглавить Юрий Сёмин

ГТРК Тула 06:34 
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Сёмин в следующем сезоне может возглавить «Арсенал»

Sport.ru 06:29
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Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал»

Футбол России 06:10
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