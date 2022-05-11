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Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

Сёмин назвал свою главную ошибку во время карьеры игрока

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что считает уход в «Кайрат» самой большой ошибкой во время карьеры игрока.
Спорт-Экспресс
— Вы же ушли от Бескова спонтанно — обиделись, когда он вас на четвертьфинал Кубка кубков-1972 с «Црвеной Звездой» не поставил, хотя обещал.
Спорт-Экспресс
Но Константин Иванович в последний момент решил, что под тактический рисунок на тот матч не подхожу.
Спорт-Экспресс
Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что после небольшого конфликта с Константином Бесковым решил перейти в «Кайрат».
Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

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Сёмин назвал свою главную ошибку во время карьеры игрока
Евро-футбол.ру01:30
Семин назвал свою главную ошибку
Спорт-Экспресс01:10
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Новости