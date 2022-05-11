Евро-футбол.руСёмин назвал свою главную ошибку во время карьеры игрокаБывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что считает уход в «Кайрат» самой большой ошибкой во время карьеры игрока.Спорт-Экспресс— Вы же ушли от Бескова спонтанно — обиделись, когда он вас на четвертьфинал Кубка кубков-1972 с «Црвеной Звездой» не поставил, хотя обещал.Спорт-ЭкспрессНо Константин Иванович в последний момент решил, что под тактический рисунок на тот матч не подхожу.Спорт-ЭкспрессСёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что после небольшого конфликта с Константином Бесковым решил перейти в «Кайрат».Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руПодробнее о событииСёмин назвал свою главную ошибку во время карьеры игрокаЕвро-футбол.ру01:30Семин назвал свою главную ошибкуСпорт-Экспресс01:10Показать все источникиОценить