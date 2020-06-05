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Семин обратился к болельщикам «Локомотива»
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Бывший главный тренер московского "Локомотива" обратился к болельщикам команды. На странице в Instagram специалист опубликовал свое фото на фоне фанатской трибуны.В источнике
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«Спасибо вам за все». Семин обратился к болельщикам «Локомотива»

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Семин поблагодарил болельщиков «Локомотива»: Вы были лучшие!

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