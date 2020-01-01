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Сёмин оценил шансы «Локомотива» выйти в Лигу чемпионов
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением относительно перспектив «железнодорожников» выйти в Лигу чемпионов.В источнике
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