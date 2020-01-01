Юрий Семин опроверг информацию о переговорах с «Ротором»

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он ведет переговоры с волгоградским футбольным клубом "Ротор".