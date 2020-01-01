НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Вести.RuВести.Ru
Юрий Семин опроверг информацию о переговорах с «Ротором»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт день за днем
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Общественная служба новостей
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он ведет переговоры с волгоградским футбольным клубом "Ротор".В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Семин опроверг информацию о приглашении в «Ротор»

Спорт-Экспресс 10:24
alt

Семин заявил, что не ведет переговоры с «Ротором»

Футбол России 09:33
alt

Семин отреагировал на возможное назначение главным тренером «Ротора»

Матч ТВ 09:21
реклама
Главное
Новости