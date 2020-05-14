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Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не принял предложение совета директоров команды стать почётным наставником.В источнике
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«Хочу отдохнуть»: Семин отказался быть почетным главным тренером «Локомотива»

Газета.Ru 16:05
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Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»

Советский спорт 12:35
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Семин подтвердил отказ стать почетным тренером «Локомотива»

Матч ТВ 12:57
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