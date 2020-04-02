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Сёмин отреагировал на слова Геркуса
Bookmaker-ratings.ru
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, сказанные в интервью «Чемпионату».В источнике
Подробнее о событии
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Главный тренер «Локомотива» отреагировал на слова экс-гендиректора клуба

News.ru 08:02
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Сёмин отреагировал на слова Геркуса о приятной совместной работе в «Локомотиве»

Metaratings 07:29
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Семин: Геркус не может плохо отзываться обо мне. Я служу футболу и клубам, в которых работаю

Футбол России 06:36
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