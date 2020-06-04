Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо»
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com". Ряд украинских изданий проинформировали, что конфликт между специалистом и президентом клуба Игорем Суркисом, который и привел к увольнению Семина в прошлый раз, исчерпан.В источнике
С чего всё начиналось
По нашей информации, все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, которые привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. Имевшая место конфликтная ситуация полностью забыта.