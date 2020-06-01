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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Сёмин ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»
Уже бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не исключает, что и в пятый раз возглавит первую команду «железнодорожников».В источнике
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Семин: «Верю, что еще буду главным тренером «Локомотива»!»

Sport24.ru 18:22 
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Сёмин ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»

Евро-футбол.ру 18:03
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Юрий Сёмин не намерен завершать карьеру и готов вновь возглавить «Локомотив»

Чемпионат 17:59
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