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Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что форвард команды Фёдор Смолов в переходит в испанскую «Сельту».В источнике
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Стало известно, сколько «Сельта» предложила за выкуп Смолова

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