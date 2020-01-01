НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Локомотив» объявил об отставке Сёмина73-летний Семин не собирается уходить на пенсиюГлавный тренер «Зенита» прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»Семин пожелал заболевшему коронавирусом Фарфану скорого выздоровленияГлавноеТарасова жестко оскорбила РоднинуФК «Ростов» продолжит участие в чемпионате России с 21 июня«Локомотив» объявил об отставке СёминаЛинден Вей перешел из ЦСКА в СКАДортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате ГерманииRT на русскомСёмин: постараюсь ответить на все ваши вопросы после 31 маяЧемпионат11ЧемпионатSoccernews.ruЕвро-футбол.руSportbox.RUBookmaker-ratings.ruГазета.RuSports.ruSoccer365.ruRT на русскомНева СпортСпорт-ЭкспрессГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, который покинет клуб 31 мая, обратился к болельщикам.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Семин назвал дату, когда ответит на все вопросы по поводу своего уходаSportbox.RU 13:07Сёмин ответит на вопросы болельщиков после 31 маяMetaratings 13:00Сёмин опубликовал первое сообщение в Instagram после вынужденного ухода из «Локомотива»Евро-футбол.ру 12:48рекламаЕщё по теме«Локомотив» объявил об отставке Сёмина73-летний Семин не собирается уходить на пенсиюГлавный тренер «Зенита» прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»Семин пожелал заболевшему коронавирусом Фарфану скорого выздоровленияГлавноеТарасова жестко оскорбила РоднинуФК «Ростов» продолжит участие в чемпионате России с 21 июня«Локомотив» объявил об отставке СёминаЛинден Вей перешел из ЦСКА в СКАДортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате ГерманииНовости